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2020年6月11日，星期四，北京，一名戴着口罩的顾客在特斯拉汽车展厅看车。中国汽车工业协会周四表示，中国汽车销量5月份飙升14.5%，这是连续第二个月增长。这个全球汽车行业最大的市场正逐步从冠状病毒大流行中复苏。(AP Photo/Mark Schiefelbein)

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