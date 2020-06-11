年轻座头鲸之死：专家说初步检查表明被船撞死

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魁北克省的兽医学教授说，在圣劳伦斯河域死亡的座头鲸有可能是被船撞死的，鲸鱼的尸体上有遭受了急性创伤的迹象。

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2-3 岁小母鲸

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蒙特利尔大学（Université de Montréal ）的教授、兽医病理学家斯特凡·莱尔（Stéphane Lair）负责这条鲸鱼的尸检，他说：

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初步检查显示，这条座头鲸的皮肤和肌肉都遭受了创伤，而且鲸鱼体内的血液积聚，表明这条鲸鱼遭到了致命的撞击。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

斯特凡·莱尔确认，这是一条年轻的雌性座头鲸，年龄在 2 至 3 岁之间。

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他接着说：

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如果确实是船撞死了这条鲸鱼，那艘船肯定是条大船，如果是在夜间撞的，这条船也许没看到这条鲸鱼。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他补充说，尸检团队将在实验室中分析鲸鱼的样本，在一两个月内将能完全确定死因。

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鲸鱼可在淡水中存活大约 3 周

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蒙特利尔大学兽医学教授斯特凡·莱尔表示，这条座头鲸在淡水呆了一段时间，淡水对它的皮肤造成了一定损害，但总体看来，它死前的健康状况是良好的。

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魁北克省海洋哺乳动物应急网络（Quebec Marine Mammal Emergency Network）的协调员罗伯特·米肖（Robert Michaud）说，座头鲸通常可以在淡水中生存至少三个星期，然后安全返回海洋。

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但米肖同时表示，淡水对鲸鱼的皮肤、细胞调节是不利的，淡水中含有的寄生虫等，对鲸鱼的长期逗留构成恶劣环境。

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魁省鲸鱼保护机构遭批评

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在座头鲸死亡的消息出来后，蒙特利尔人一片悲伤，并纷纷批评魁北克省的鲸鱼保护机构啥都没做，没有采取措施引导这条年轻的座头鲸早点 “回家”。

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应急网络协调员罗伯特·米肖说，可以借助一种音响系统来引导鲸鱼返回海洋，但通常的航程是大约100 公里，而蒙特利尔距离入海口有 400 – 450 公里。

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米肖解释说，我们原以为这条鲸鱼能安全地自己返回到自然栖息地，所以一直在密切监视，防止有船撞上它。

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他还表示，蒙特利尔市附近的水域水道狭窄，又是大型货轮的运输通道，对于鲸鱼来说是危险的。

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这条鲸鱼在蒙特利尔期间，加拿大渔业和海洋部也派出官员和蒙特利尔的警察合作，在水域上监控船只，要求各类船只与鲸鱼之间至少保持100米的安全距离。

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根据联邦政府的法规，所有船只在水面上必须给鲸鱼留出100 米的距离，违规者可被罚款高达 $100,000。

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而且联邦政府还每天向航运业发出警报，以使大型船只的船长了解航道中鲸鱼所在的位置。

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罕见景象

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5月30日，人们首先在蒙特利尔的雅克·卡地亚桥（Jacques-Cartier Bridge）附近水域发现了这条座头鲸，它充满活力，在老港一呆就是5天，不停地高高跃出水面，吸引了很多人到老港观看这一罕见的景象。

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人们最后一次看到它是上周日（6月7日）早上，地点在蒙特利尔以东Pointe-aux-Trembles的水域中。

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星期二早上，人们在位于蒙特利尔以东大约 30 公里的 Varennes 市附近水域发现了已经没有生命迹象的这条座头鲸。

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（CBC，Radio-Canada）

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