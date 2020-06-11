环保少女：加拿大挪威谁环保谁该进安理会

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被称为环保少女的17岁瑞典女孩Greta Thunberg呼吁发展中国家利用投票选举安理会非常任理事国的机会，敦促加拿大和挪威拿出实际行动帮助解决地球变暖问题。

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Greta Thunberg等26位环保人士和气候科学家星期三联名致信发展中国家中岛屿国家驻联合国的大使，批评加拿大和挪威这两个石油和天然气生产国在地球变暖问题上光说不做，而且在支持和辅助本国石油公司扩大生产、增加温室气体排放；并要求加拿大和挪威两国立即停止新的石油和天然气开发项目，并逐渐淡出现有的石油和天然气开采行业。

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在这封信上签名的有今年获得加拿大勋章、刚刚退休的加拿大海洋渔业部科学家Eddy Carmack。

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与加拿大竞争两个联合国安理会非常任理事国席位的是欧洲的挪威和爱尔兰。世界各国驻联合国大使将在下个星期投票选出新的联合国安理会非常任理事国。

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在欧洲国家会投票支持爱尔兰和挪威的情况下，加拿大把拉票重点放在亚洲、非洲和中美洲加勒比海地区的发展中国家，其中包括三十多个岛屿国家。今年2月份以来加拿大总理特鲁多已经与这些国家中三分之一的领导人举行了会晤或通了电话。

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RCI with Mia Rabson • The Canadian Press、CBC News

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