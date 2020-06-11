BC 连续5天无新冠死亡，卫生官警告说一个30人家庭聚会后15人感染

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星期三（6月10日），BC 省的卫生官员宣布全省新增12例 COVID-19 病例，新增死亡病例为零，这已经是BC省连续5天没有出现新冠死亡病例。

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BC 省卫生官邦妮·亨利医生（Bonnie Henry）和省卫生部长阿德里安·迪克斯（Adrian Dix）发布了新的病例统计。

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截至到本周三傍晚时分，BC全省总共有 2680 个累计病例，其中 2328 人已痊愈，死亡人数 167 人。

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30人家庭聚会15人被感染

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邦妮·亨利医生说，我希望每个人都知道，COVID-19 疫情并没有结束。

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她和省卫生部长提到了最近发生的两起家庭聚会导致多人感染的事件。

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亨利医生说，在属于 Fraser Health 卫生局管辖的地区，最近有一次家庭聚会，参加聚会的有 30 人，聚会在室内外同时进行，结果聚会后至少有 15 人对COVID-19测试呈阳性。

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她表示，尽管全省的病例已经很少，但新冠病毒仍然很活跃，而且在我们社区中传播。

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邦妮·亨利医生说：

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当您把全家召集到一起时，无论人数多少，每个人都会带来自己的风险，使传播 COVID-19的潜在风险增加。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这就是为什么我们在聚会时一定要记住，人要少，空间要大。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC 省卫生官邦妮·亨利医生还对上周温哥华反种族歧视示威的规模之大表示失望。

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她说，目前的指令是不要举行超过 50 人的集会，组织者应举行小型的游行示威，争取降低传播病毒的风险。

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（CBC）

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