加拿大人的家庭债务与可支配收入比率达到176.9%

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加拿大统计局星期五（6月12日）说，今年第一季度，加拿大人的家庭债务与可支配收入比率为176.9%，比上一个季度提高1.3个百分点。

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家庭债务包括房贷。可支配收入指的是一个家庭或一个人在扣除各种税之后可以用来消费、储蓄的收入。176.9%的家庭债务与可支配收入比，意味着加拿大家庭平均每拥有100加元可支配收入，就背负176.9加元的各种债务。2017年，这个比率曾上升到178%。

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这个比率是全国平均水平。加拿大统计局的报告说，低收入家庭的负债率更高。

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财经分析人士说，即使在疫情前，个人/家庭负债率居高不下也是加拿大经济的一个软肋。由于借贷放缓和政府补助，下一个季度的家庭债务与可支配收入比可能会有所下降，但是随着经济衰退影响收入增长和低利率刺激借贷，它很可能会打破最高纪录。

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到今年第一季度末，加拿大人的个人/家庭债务额已达2.33万亿加元，其中1.53万亿是房贷，余下数额是信用卡债务和其他非房贷债务。

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（RCI with CP)

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