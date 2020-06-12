北京一个牛肉羊肉市场发现新冠确诊病例警察和安全官员封锁市场

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2020年6月12日，星期五，北京一个牛肉羊肉市场发现新冠确诊病例后，警察和安全官员封锁了该市场。当地政府在周四宣布，一名52岁的男子在发烧后几周内成为该市第一个确诊的本地传播病例。官方的新华社称，周五在北京确诊了另外两例COVID-19病例。(AP Photo/Mark Schiefelbein)

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