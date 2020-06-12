(Dave Rae/CBC)

国际旅游者少了，今夏正是加拿大人观赏本国景点的大好时机

作者 黎黎 |
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发表 2020年6月12日（星期五）16:02
更新 2020年6月12日（星期五）17:22

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加拿大的大多数国家公园已经在本月初开放了，在班夫国家公园（Banff National Park）的明纽万卡湖（Lake Minnewanka）区外，阿尔伯塔省居民尼克·施拉赫特（Nick Schlachter）开着车，排队等候着进入公园，明纽万卡湖（Lake Minnewanka）是一个风景如画的冰川湖，四周群山环绕，森林茂密。

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居住在阿省坎莫尔（ Canmore）市的施拉赫特说，在家被困了 3 个月，现在迫不及待地希望欣赏湖景，在湖面上划船。

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加拿大班夫镇附近的 Lake Minnewanka (Dave Rae/CBC)

不过，今年，无论是哪里的国家公园，哪里的景点，都会比往年安静得多。

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加拿大广播公司 CBC 报道说，新冠疫情，边境限制，今年将是一个非常不同的夏天，国际游客将非常少，从而为加拿大人提供了一个难得的机会，使人们可以重游和仔细品味加拿大本土许多世界闻名的景点，例如班夫、蒙特利尔和维多利亚。

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蒙特利尔和维多利亚

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通常，每年的这个时候，蒙特利尔老城的鹅卵石街道上都已经挤满了人群，往往是走都走不动，人们举着平板和手机无休无止地拍照。

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现在，漫步在古老的灰石建筑中，欣赏圣母大教堂和其他历史悠久的美景，身边没有了众多游客的噪音和困扰，很可能会让人感到　“耳目一新”。

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蒙特利尔老城 Old Montreal (Ryan Remiorz/The Canadian Press)

对于像维多利亚这样的城市也是如此，往年的这个时候，一艘艘游轮带着成千上万的旅客涌入这座城市，今年，所有的景点都不会那么拥挤。

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无游客的享受

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Karen Ung 是加拿大的一位旅游博客作者，她说，不管是哪个城市，哪个景点，人少了，空间大了，这是一个重新探索加拿大之美景的好机会。

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她计划利今年夏天花上更多的时间，前往班夫（Banff），探索路易斯湖以北的冰原大道（Icefields Parkway），往年这条通道上挤满了游客，让当地人望而却步。

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Karen Ung 说：

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加拿大有很多世界一流的风景和景点，世界各地的人们都来到这里观赏，由于人太多，我们无法好好地享受这些景观，现在，我终于可以去那些以前去不了的地方了。

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Icefields Parkway 穿越班夫国家公园（Banff）和贾斯珀（Jasper）国家公园，绵延232公里，带游客穿越原始的高山湖泊、古老的冰川和广阔的山谷 。 (Michael Choi/Flickr)

旅游业欢迎加拿大游客

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今年春季，班夫小镇的镇长承认，对于一个依靠旅游业为生的地方来说，疫情带来的空荡，让今年的感觉有些　“奇怪”。

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镇长 Karen Sorensen 说：

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好在班夫国家公园的大门已经重开，我们很高兴欢迎大家回来，我们知道加拿大人一直想好好体验自己的国家公园，现在正是好机会，。

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她同时表示，疫情给旅游业带来了打击，班夫的商界预计，今年的收入将只是去年的 30％至 40％。

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班夫国家公园通常每年吸引大约 400 万人，而且超过一半的游客来自海外。

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享受大自然

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旅游业把经济重启视为一个新的开始， 尽管目前还在艰难时期，但随着边境限制最终会放宽，情况应该有所改善。

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费尔蒙班夫温泉酒店（Fairmont Banff Springs Hotel）的总经理大卫·罗伯茨（David Roberts）说：

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我们鼓励人们走出家门，走出市中心，前往广阔的野外和空间。

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加拿大的班夫小镇 (Dave Rae/CBC)

班夫的镇长 Karen Sorensen 则表示：

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我们希望加拿大人和家人一起，今年夏天开车进行一次长途公路旅行，到班夫这里来欣赏美景。

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(Kyle Bakx, Erin Collins / CBC)

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