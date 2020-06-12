横贯多伦多的这条大街名字可能要被换掉

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加拿大最大城市多伦多居民Andrew Lochhead发起签名活动，要求多伦多市政府把横贯该市中心的Dundas大街改名，因为这条大街目前的名字是为了纪念苏格兰18世纪政治家Henry Dundas；而Henry Dundas当年反对立即废除奴隶制，努力让英国渐进式地废除蓄奴制度，这让奴隶制度在英国多存在了15年。

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身为艺术家的Andrew Lochhead说，他们要给Dundas大街改名不是要抹去历史或者是重写历史，而是要照亮历史；在美国警方施暴打死黑人George Floyd引发的反种族歧视示威浪潮风起云涌的情况下，多伦多不应该让自己的街道与积极保留和延长蓄奴制度的历史人物的名字联系在一起；就像支持奴隶制的历史人物的塑像应该被推到一样，以支持奴隶制的历史人物名字命名的街道也应该改名。

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过去几年加拿大推倒或移走历史人物雕像、更改街道名称主要是针对加拿大历史上不公正对待土著人的政治领导人，比如加拿大首任联邦政府总理Sir John A. MacDonald。

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但一些黑人维权人士认为，反种族歧视运动不应该流于形式，而是应该把重点放在努力从根源上找到问题和解决问题上。

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RCI with Mark Gollom • CBC News

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