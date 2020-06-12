沃尔玛不再把有色人种女性美容产品上锁

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世界零售业巨头沃尔玛公司宣布，将停止把为有色人种少数族裔女性设计的美容产品放在锁起来的柜台销售的做法。

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沃尔玛把为有色人种少数族裔女性设计的美容产品放在锁起来的柜台里展销的做法在网上受到抨击，指责这种做法等于是说有色人种少数族裔顾客缺乏可信度。

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沃尔玛公司表示，在美国4700个沃尔玛连锁店中只有十几个使用了把一些产品放在锁起来的柜台里销售的做法，比如电子商品、汽车零件、美容护肤商品等，目的是保护这些商品免于被偷盗。

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沃尔玛加拿大分公司向加拿大广播公司证实，沃尔玛在加拿大的连锁店没有采用把美发产品锁起来的做法。

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沃尔玛公司首席执行官Doug McMillon说，沃尔玛公司决定与沃尔玛基金会一道拿出1亿美元创立一个种族平等中心。

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RCI with Thomson Reuters、CBC News

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