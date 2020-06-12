特鲁多：加拿大警队存在系统性种族歧视问题

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加拿大联邦自由党政府总理特鲁多星期四说，加拿大联邦警察皇家骑警和各省市的警队中存在系统性种族歧视问题。

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而在这之前一天，加拿大皇家骑警总监Brenda Lucki说她不认为加拿大联邦警察深深地被打上了种族歧视的烙印，而且对用系统性种族歧视一词来形容加拿大皇家骑警这个联邦警察机构感到难以适应，特别是对到底什么是“系统性种族歧视”还没有明确定义的情况下就更难回答这个问题。

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星期四，当记者要特鲁多对加拿大皇家骑警总监Brenda Lucki星期三的上述讲话发表评论时，特鲁多说加拿大全国包括警察队伍在内的各个机构都存在系统性种族歧视问题。虽然有时候种族歧视举动可能是个人行为、可能是下意识的、可能危害性不是很大，但应该认识到过去几代人传承下来的制度并不总是能公平对待有少数族裔背景和有土著人背景的民众。

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加拿大联邦警察和地方警察被指责歧视性对待黑人和土著人的事件不时见诸报端。

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RCI with Catharine Tunney • CBC News

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