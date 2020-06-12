疫情打乱生活，迫使许多加拿大年轻人回家与父母同住

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持续数月的新冠疫情打乱了人们对未来的规划，使生活的正常流动突然停滞。他们当中的许多年轻人不得不选择重新回到父母家里住一段时间。对于亚裔和阿拉伯裔移民后裔来说，父母的家就是自己的家，即使没有疫情，与父母同住也是天经地义。但是对于土生土长的加拿大人来说，成年独立以后，再回到父母身边只是探亲度假，长住还真是需要斟酌再三。

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CBC记者Michelle Ghoussoub在BC省采访了几个回到父母家的年轻人。

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“真惭愧啊”

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33岁的艾什丽.洛弗尔原本在一家零售发行公司工作，和丈夫住在BC省高贵林市。3月份疫情一开始她就被辞退了。比经济压力更让她紧张的是疫情。因为正在怀孕，她很怕感染新冠病毒，尤其信不过她所住的公寓楼的电梯。觉得那么小的密闭空间很危险。

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夫妇俩最后决定退租公寓，去和洛弗尔的父母同住。老人住在一百多公里外。当地只有五千人口，人少地方大，与别人保持距离容易得多。

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但是这个决定让洛弗尔感到惭愧不安。她解释说，她爱父母，与他们同住没有太大的问题。问题是她的生活轨道并不在这里。”你的生活被卡住了。”她说，当初决定要孩子的时候，完全没有想到过要在这样的情况下迎接家里的新成员。

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应届毕业生受到的影响更大

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经济合作与发展组织本周公布的一份报告说，如果发生第二波疫情，该组织成员国的平均失业率将翻一番，达到10%。受影响最大的将是非正式雇员和年轻人。

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28岁的泰勒.斯通刚刚从不列颠哥伦比亚大学法学院毕业。他本来应该从五月份开始在一家温哥华律师事务所当实习律师。但是疫情一来，他的实习被推迟到秋季。在温哥华，他困在和两个室友合租的小公寓里，无事可做，还有经济上的压力和疫情造成的紧张。不回家等什么呢？

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斯通说，在他的同学当中，只要是和父母相处还可以的都回去了。他自己的打算是在父母家一直住到生活恢复正常。

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另一对姓斯通的维多利亚市中年夫妇则不仅迎回了刚刚大学毕业的儿子和快要毕业的女儿，还收留了女儿的一个纽约同学。母亲梅根.斯通说，儿女离家后，她和丈夫其实很享受二人世界的轻松和自由。但现在是非常时期，孩子们还是回家来住比较好。

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家里突然多出三口人，而每个人都需要独处空间。梅根说，解决这个问题除了互相体谅尊重以外，还有经常出门散步。到目前为止，除了有一次一个人的视频会议和另一人磨咖啡豆的时间撞在一起之外，大家对新生活适应得还不错。

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（CBC News, Michelle Ghoussoub）

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