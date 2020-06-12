新冠疫情可能使数百万儿童加入童工大军。（Daniel Berehulak/Getty Images)

联合国：新冠疫情可能会迫使更多的孩子成为童工

作者 吴薇 |
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发表 2020年6月12日（星期五）18:16
更新 2020年6月12日（星期五）18:23

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联合国儿童基金会和国际劳工组织星期五（6月12日）联合发布的报告说，新冠病毒在全球大流行可能会迫使数百万儿童加入童工大军，帮父母挑起维持生计的重担。

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报告说，自2000年以来，全世界的童工减少了9400万人，但是这项成就现在正受到疫情的威胁。根据世界银行的分析数据，由于新冠疫情的影响，生活在极度贫困中的全世界人口今年将从4千万人增加到6千万人。研究显示，贫困率上升1%，童工人数会增加0.7%。

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一个在砖厂干活的阿富汗孩子。（Majid Saeedi/Getty Images)

根据国际劳工组织的计算，2012年到2016年期间，全世界有1亿5千2百万儿童被迫工作，其中一半人从事的是危险工作。

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国际劳工组织说，在童工人数增加的同时，他们当中许多人的工作条件将更加恶劣，工作时间延长。陷入贫困的家庭如果得不到外界帮助，父母为了求生只能让孩子出去做工。

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（RCI avec AFP, ONU)

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