加拿大总理特鲁多承诺延长抗疫补助（CERB）

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加拿大总理特鲁多星期一（6月15日）在新闻发布会上表示，联邦政府将让无法开工或仍在失业的人继续领取紧急救助津贴（CERB），具体的延长方法将在本周晚些时候公布。

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CERB向停工失业者提供每月2000加元，为期16周的补贴。从3月15日开始领取的人，到7月15日以后就不能再领了。加拿大国库局主席让-伊夫.杜克罗（Jean-Yves Duclos）说，现在各省在逐渐解封，情况和刚开始发放CERB的时候不一样了，因此这个补助项目也将有新的规则。

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有超过八百万加拿大人申请了CERB, 但是申请薪酬支出补贴的企业比原来的预期少得多。特鲁多今天敦促有资格申请的企业尽快提出申请。薪酬支出补贴可以让企业发给员工75%的工资，虽然和CERB一样都是落到个人手上，但是工资补贴的优势是让可以企业避免裁员。

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自由党政府本星期将向议会众议院提交一项财政支出法案。新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）表示，延长CERB是该党支持这项法案的条件。

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对涉及财政支出的法案的投票等于是信任投票。如果法案不能通过，自由党少数政府自动下台。但是在目前的情况下，没有一个反对党愿意挑起大选，因此特鲁多完全不必担心。

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（RCI with CBC News, John Paul Tasker)

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