加拿大民航业恢复一些航班、增加防疫措施

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受到COVID-19病毒肺炎疫情惨重打击的加拿大民航业在抓紧疫情缓解的机会，逐步开始增加航班、走向复苏之路。

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不过，加拿大民航业采取了相应的措施争取这一恢复航班的过程是安全的。

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民航业业内人士指出，如果没有航班就不会有乘客；有了航班但乘客感觉在仍然有疫情威胁的情况下乘飞机旅行不安全，则航空公司就会缺乏客源；而缺乏客源的亏本运营是无法长期维持下去的。

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加拿大民航公司要采取的防疫安全措施包括，飞机搭载乘客前要用医疗级别消毒液进行彻底消毒处理; 登机前检查要登机乘客的体温、询问有关乘客健康的问题；乘客要全程戴口罩，大部分民航公司会给每个乘客提供个人卫生袋，内有口罩、手套、酒精消毒液、消毒湿纸巾等个人消毒防疫用品；有的航空公司不再提供饮料和食品服务；有的民航公司不再提供枕头和毛毯；加拿大航空公司等一些民航公司还会采用中间座位空出以隔开乘客距离的防疫措施，以增加乘客的安全感。

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RCI with Raisa Patel, Ashley Burke • CBC News

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