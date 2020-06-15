加拿大阿尔伯塔省申请打猎执照的人数逆势上升

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在加拿大各省和美国各州购买打猎执照的人数都呈下降趋势的情况下，加拿大阿尔伯塔省在民众购买打猎执照数量方面成了一花独秀、逆势而行的地区。

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2019年阿尔伯塔省售出了12万个狩猎证，比2005年多出3万5千个，比2010年多出1万5千个。而且，增长最快的是女性打猎者。

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阿尔伯塔青年人只需花20加元就可以购买能让其狩猎白尾鹿和野鸟的狩猎证。

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有多年打猎经验的阿尔伯塔卡尔加里居民Jamil Gotmy说，他对这一数字一点都不感到奇怪，因为他在卡尔加里住的地方，从家里出来开车出去几分钟就是可以打到麋鹿、白尾鹿和驼鹿的地方，再开车15分钟就到了可以打到野鸟和野鸡的地方，再开车一个小时就是可以打到羚羊的山区了。

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Jamil Gotmy指出，与美国相比，在加拿大打猎有更友好的狩猎环境。不但政府更加支持打猎行业、关注对打猎行业的管理和培训，而且大片私人土地的拥有者对打猎者提出的狩猎要求持比较友好的态度。

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人已中年的卡尔加里打猎爱好者Jamil Gotmy说，打猎要靠运气，有时猎获的猎物多、有时猎物少；但对于他来说，捕获猎物的多少还是次要的，打猎过程中能够亲近大自然、亲近动物、让自己的猎狗在原野中自由奔跑、自己与朋友们一起度过快乐时光才是最重要的。

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RCI with Scott Stevenson • CBC News

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