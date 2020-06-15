多伦多皮尔逊机场 ：4 月份客流量减少 98%

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多伦多皮尔逊国际机场（Toronto Pearson International Airport）的一个报告称，由于疫情导致的停摆和旅行限制，今年 4 月份该机场的客流量比去年同期下降了 98％。

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机场收入大减

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根据大多伦多机场管理局（AAGT）的最新管理报告，今年 4 月份皮尔逊机场的收入比去年 4 月下降了一半以上（53.4％）。

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2020 年 4 月与 2019 年 4 月相比：

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每天的平均客流量从13 万人减到 3500人

每天的平均航班数从1300 减到 150个

使用皮尔逊机场的航空公司从 67 个减到 16 个

机场员工失业

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多伦多机场员工理事会（Toronto Airport Workers’ Council）的肖恩·史密斯（Sean Smith）说，对于机场的工作人员来说，目前是一场危机。

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疫情爆发前，这个组织代表在机场工作的大约 50,000 名员工，肖恩·史密斯说，他认为目前至少有 20,000 人失业，甚至可能多达 30,000人。

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但他补充说，由于一些航班正在恢复，过去几周有少量 “下岗” 的员工又被召回去工作。

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加拿大航空公司（Air Canada）客户服务部的员工 Sheila Fardy 告诉加拿大广播公司 Radio-Canada，机场的某些区域完全关闭了，看上去就像是一个保龄球馆，长长的通道都是空的，给人的感觉很奇怪。

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密西沙加市担心

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在疫情之前，皮尔逊机场是当地的一个 “大雇主”，机场活动的放缓让密西沙加市（Mississauga）的市长感到担心。

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皮尔逊机场地处密西沙加市，密西沙加的市长 Bonnie Crombie 说，机场的成功与我们城市的成功紧密相连。

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她说，把所有与机场相关的服务都包括在内，全市超过 30 万个工作职位要依靠皮尔逊机场。

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密西沙加市市长 Bonnie Crombie 表示，她已经与多伦多皮尔逊机场的首席执行官德波拉·弗林特（Deborah Flint）进行了会晤，并致信联邦财政部长和交通部长，要求联邦政府为多伦多皮尔逊国际机场提供直接援助。

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机场禁止乘客的接送者进入

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另外，多伦多皮尔逊机场已经从 6 月 1 日开始，收紧了对进入机场的人的限制。

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根据大多伦多机场管理局发出的指令：

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乘客的接送者不得进入机场，只有陪伴未成年旅客和残障人士的人员例外。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

机场还要求所有工作人员在航站楼与同事和乘客之间保持两米的距离。

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另外，从 6 月 1 日起，在机场的公共区域（包括候机楼、安全检查口、停车场、人行道、路边），所有乘客和机场工作人员都必须一直戴着口罩。

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机场的指令说，只有在进行身份鉴定时才会要求乘客取下口罩。

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加拿大交通部已经发布指令，自 4 月20日起，所有飞抵加拿大机场和从加拿大机场起飞的人员都必须戴上口罩。

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（Radio-Canada）

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