疫情好转加拿大重新开始派军人培训乌克兰部队

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在COVID-19病毒肺炎疫情在加拿大和欧洲出现好转的情况下，加拿大国防部准备重启帮助培训乌克兰军人的项目。

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加拿大军方发言人Leah Campbell上尉通过电子邮件证实，90名加拿大军人将在6月底之前被派往乌克兰与留在那里的加拿大军人一道准备重新启动培训乌克兰军人的项目。

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抵达乌克兰的加拿大军人将先在军营里防疫观察14天的时间。

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加拿大在2015年开始派出2百名加拿大军人在乌克兰执行培训乌克兰军人的任务，但在今年4月初由于COVID-19病毒肺炎疫情的泛滥而暂时停止了这一项目，在乌克兰只留下60名加拿大军人。

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加拿大国防部目前仍在评估是否以及何时恢复另外几项加拿大参加的海外军事行动，包括加拿大派遣几百名军人在伊拉克参加的北约军事行动和培训伊拉克军人的任务，派遣军舰参加联合国针对北朝鲜的禁运行动，派遣军用直升机参加联合国在马里的维和行动等。

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