美国人疫情期间钻这个法律空子来加拿大旅游

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在今年初春COVID-19病毒肺炎疫情开始泛滥加拿大和美国之际，加美两国同时宣布采取关闭两国边界的防疫措施；除非有必须的理由、否则禁止旅行者开车进入对方国家。

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但一些美国人却利用加拿大和美国边境管理法的一个漏洞，以要前往阿拉斯加为理由开车从美国西部进入加拿大，然后在加拿大西部风光壮美的落基山脉地区旅游。

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因为美国的阿拉斯加州被加拿大领土隔开，如果不乘飞机或乘船前往、就需要开车经过不列颠哥伦比亚省和育空特区境内的公路前往阿拉斯加。事实上那条南北方向的高速公路就被称作阿拉斯加高速。

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世界知名的班芙自然保护公园坐落在加拿大阿尔伯塔省落基山脉地区，班芙自然公园中最大的旅游服务中心是班芙镇，在那里工作的一些餐馆员工最近注意到顾客开的挂美国车牌的车开始多起来，不但有与加拿大相邻的美国一些州的车牌，甚至还有美国东部纽约州和美国南部德克萨斯州的车牌。

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这些美国游客还炫耀说，虽然防疫期间禁止在美加之间进行过境旅游，但他们以要去阿拉斯加过境加拿大的理由就很容易地被加拿大边检官员准许入境。

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虽然这些以前往阿拉斯加过境加拿大为理由进入加拿大的美国人应该沿着阿拉斯加公路向西北方向直奔阿拉斯加，途中尽量少停留、少过夜，但一旦过了美加边境就没有人去监管这些美国人去哪、在那里停留了。

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RCI with Joel Dryden • CBC News

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