魁北克省6月15日起大部分地区的餐馆开门

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在被关了近三个月后，想外出就餐或去拜访朋友的魁北克人，现在终于能这样做了。

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从 6 月 15 日开始，魁北克省大部分地区的餐馆可以重新营业。

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但是，蒙特利尔、Joliette 和 L’Épiphanie 地区的餐馆，需要等到 6 月 22 日才能开门。

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与此同时，人们可以在室内举行小型聚会，最多不超过 10 人。

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魁省公共卫生顾问理查德·马塞（Richard Massé）医生说，与户外聚会一样的规定一样，室内聚会的规模，最多只能由不超过 3 个家庭的 10 名成员。

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魁省还放宽了对餐馆内涉及酒精饮料的限制，以帮助餐饮业的复苏。

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餐馆需保持客户间距，经常对各台面消毒

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为了降低传播病毒的风险，魁北克省将拨出 1,000 名教育/检查员，对餐馆的业主们进行如何保持卫生标准的 “教育”。

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魁省劳工部长让·布勒特（Jean Boulet）表示，新规定包括餐馆要保证客户之间又两米的距离，定期消毒餐馆内的各个台面，厨房的工作人员必须戴上口罩等。

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酒吧目前还不能开放，现在尚未确定可开放的日期。

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当地经济驱动力

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魁省农业部长安德烈·拉蒙塔涅（André Lamontagne）强调了支持当地餐馆的重要性。

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他说，魁北克省的餐饮业是一个为 200,000 人提供就业的重要行业，希望人们为魁北克的农业以及当地的食品和饮料生产商提供支持。

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（CBC）

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