加拿大制造业4月销售额大跌 28%，只有口罩生产商例外

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加拿大统计局星期一（6月15日）公布的数据显示，由于新冠病毒造成的企业停摆，4月份加拿大制造业的销售额暴跌 28.5％，创历史新高，但统计局预测，这一数字在 5 月份将会有所改善。

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加拿大帝国商业银行 CIBC 的资深经济学家罗伊斯·门德斯（Royce Mendes）在一份报告中说，这一下跌比预期的要多，制造业的复苏可能比预期的时间要长。

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加拿大统计局监测的 21 个行业都出现下降，超过五分之四的制造商表示，冠状病毒疫情影响了企业生产。

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统计局表示，随着加拿大10个省都在开始逐渐重启经济，许多制造商在 5 月恢复了生产，预计 5 月的销售额将会增加。

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4 月份运输设备行业的销售额下降了 76.4％，是有记录以来的最大跌幅，暴跌的主要原因是汽车和汽车零部件行业的销售急剧下降，分别下降了 97.5％和 88.1％。

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石油和煤炭产品行业也连续第四个月出现下滑。

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4 月份唯一出现了销售额增加的领域，是生产个人防护设备（例如口罩）的公司企业。

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（CBC）

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