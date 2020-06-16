加拿大每月$2000紧急救助金再延2个月，加美封关延长到7月21日

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联邦政府决定，把发放加拿大疫情紧急救助金（CERB）的期限再延长两个月。

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在疫情大爆发后，联邦政府宣布向在 COVID-19 疫情中失去工作或收入减少的加拿大人提供每月最高 2000 加元的紧急救助金 CERB，为期四个月的时间，总额 8,000 加元，但这笔收入之后需要纳税。

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现在，这一救助金的发放期又多了两个月 （7 月和 8 月）。

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）今天在每日新闻发布会上宣布这个决定时说，随着各省和地区在逐渐重新开放，那些仍然找不到工作的人将可以有再多 8 周的财政支持。

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他说：

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实际情况是，有 300 万失业的人正在寻找工作，虽然我们的经济在重新启动，但找工作的人数比现有的工作机会要多，这些人需要获得额外支持，这就是我们延长救助金项目的原因。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加美封关延长到 7 月 21 日

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与此同时，加拿大总理特鲁多还在每日新闻发布会上证实，加美边界将再封闭 30 天，直到 7 月 21 日。

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他说，这项决定将能更好地保护边境两边的人。

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今年 3 月疫情大爆发后，加美两国达成协议，暂时禁止所有非必要跨境旅行，边境只对商业运输和在必要服务行业工作的人员开放，休闲类旅行均被禁止，

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3 月的封关协议一直在一个一个月的延长，目前的协议将于 6 月 21 日到期。

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