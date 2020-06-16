加拿大蒙特利尔市长承认存在系统性种族歧视

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加拿大第二大城市蒙特利尔市市长Valérie Plante面对批评声音不得不承认，蒙特利尔市政府确实存在系统性的种族歧视问题。

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星期一，蒙特利尔市政府下属的公众咨询办公室发表报告说，蒙特利尔市政府和其下属的政府机构存在系统性的种族歧视问题，并提出了38项整改建议。

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这些建议包括提高透明度、设立具体的改革目标、明确市政府负责人的责任、更多的雇用有色人种少数族裔、更有效地监督警察执法、拿出更多资源解决住房问题、扶助多元文化、等等。

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为了积极回应该报告提出的改革建议，蒙特利尔市长Valérie Plante在星期一下午的市政厅会议上提出动议，正式承认蒙特利尔市存在系统性种族歧视问题、任命反种族歧视专员负责解决种族歧视问题、增加雇用有色人种少数族裔、加强蒙特利尔警方的问责制等。

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不过，蒙特利尔所在的魁北克省的省长François Legault却不愿意承认魁北克省存在系统性种族歧视问题。

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RCI with John MacFarlane, Benjamin Shingler • CBC News

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