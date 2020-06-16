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2020年6月16日，星期二，印度艾哈迈达巴德，一名印度男子在抗议时焚烧了一张中国习近平主席的照片。印度军方周二称，至少有三名印度士兵，包括一名高级军官，在喜马拉雅山有争议的边境高地与中国军队的对抗中丧生。双方数千名士兵对峙了一个多月。(AP Photo/Ajit Solanki)

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