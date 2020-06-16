因外劳在加拿大死于疫情墨西哥停送季节工

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墨西哥政府宣布暂停向加拿大提供季节性临时工，直到COVID-19病毒肺炎疫情明显缓解才会考虑解除墨西哥季节工前往加拿大工作的禁令。

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在今后几个月中本来应该有约5千名墨西哥季节性农业工人前来加拿大的蔬菜水果农场和海鲜加工厂工作。

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墨西哥驻加拿大大使Juan Jose Gomez Camacho星期一表示，暂停向加拿大提供季节性农业工人可以让加拿大联邦政府和有关省政府有时间进行调查分析，搞清楚为什么一些外籍工人聚集的农场和食品加工厂发生COVID-19病毒肺炎集中爆发的严重疫情，导致两名在安大略省南部农场工作的墨西哥外籍工人分别在5月和6月份死于新冠病毒肺炎，有约3百名墨西哥季节工感染了COVID-19病毒肺炎。

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这位墨西哥驻加拿大大使表示，墨西哥在重新开放向加拿大提供季节工之前，先要从加拿大有关当局得到外籍工人来加拿大工作是安全的承诺。

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墨西哥是加拿大蔬菜水果农场、水产品加工厂和肉联厂所需要的外籍工人的主要来源国。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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