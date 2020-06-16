孟晚舟律师指责美国司法机关在误导加拿大法官

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中国华为公司首席财务官孟晚舟的律师团指责美国司法当局在尝试用提供案件概括的手段误导负责孟晚舟引渡案的加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院法官，而且美国方面提供的案件概括漏洞百出。

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孟晚舟律师团星期一向不列颠哥伦比亚省高等法院提出长达10页的指控，说美国司法机关提供的孟晚舟诈骗案概括故意歪曲事实和故意遗漏事实，美国司法机关和加拿大警方合谋构陷孟晚舟并在拘捕孟晚舟的过程中严重侵犯了其人权，其严重程度应该足以导致加拿大法院把美国司法当局要引渡孟晚舟到美国受审的引渡案做撤案处理。

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根据美国司法当局的要求，加拿大警方在2018年12月1日把途径温哥华国际机场转机的华为公司首席财务官孟晚舟拘捕；美国司法机关以诈骗罪为理由要求加拿大把孟晚舟引渡到美国接受法庭审理。

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孟晚舟以1千万加元的保释金获得保释后、被软禁在她温哥华的豪宅中等待法庭审理其引渡案。

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加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院庭审法官Heather Holmes五月份做出了一项非常不利于孟晚舟的裁决。Heather Holmes法官裁决说，美国司法机关指责孟晚舟所犯的诈骗罪在加拿大也属于犯罪行为，因此满足引渡案“双重犯罪”的前提条件。

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RCI with Jason Proctor • CBC News

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