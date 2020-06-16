美国新罕布什尔州康科德的州议会大厦，新罕布什尔州参议院议员

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2020年6月16日，星期二，美国新罕布什尔州康科德的州议会大厦，新罕布什尔州参议院的议员们聚集在一起。由于COVID-19病毒的爆发，24名新罕布什尔州参议员在新罕布什尔州众议院举行会议同时遵守社会距离规则。(AP Photo/Charles Krupa)

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