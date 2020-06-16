Cineplex连锁影院准备在加拿大逐步恢复运行

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由于COVID-19病毒肺炎疫情已经关闭了三个月的加拿大主要连锁影院Cineplex公司决定逐步开放在加拿大的电影院，将先从阿尔伯塔省的六个连锁影院开始，开放的日期是6月26日星期五。

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加拿大最大的连锁影院Cineplex公司在加拿大有164家影院，该公司的计划是，在随后的星期五7月3日将在加拿大全国各地重新开放旗下的所有连锁影院，除非当地政府和卫生机构仍然禁止电影院开放。

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不过Cineplex公司在宣布上述分期开放旗下连锁影院的计划时同时表示，将采取必要的防疫措施以以保护电影观众的健康。

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采取的防疫措施中包括将电影厅的座位划出一部分禁止坐人、以确保电影观众之间保持距离，错开不同电影放映厅的播放时间、以避免公共大厅和厕所出现拥挤，等等。

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虽然计划重新开放旗下的连锁影院，但Cineplex公司承认仍然面临严峻的经营困难局面，因为在可预见的将来影院的观众数量会大大低于COVID-19病毒肺炎疫情前的水平，为此已经采取了裁减雇员、减少资本支出、要求房东降低房租等节流措施以保护公司的财务健康。

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