一名工作人员在加拿大蒙特利尔的CAE工厂组装CAE Air1呼吸机

作者 Radio Canada International |
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发表 2020年6月17日（星期三）12:13

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2020年6月17日，星期三，一名工作人员在加拿大蒙特利尔的CAE工厂组装CAE Air1呼吸机。这家航空模拟器培训公司获得了加拿大卫生部的认证，到10月份将为加拿大政府生产1万台呼吸机。呼吸机将被分发给全国各地的医院。THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

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