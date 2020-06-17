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2020年6月17日，星期三，一名工作人员在加拿大蒙特利尔的CAE工厂组装CAE Air1呼吸机。这家航空模拟器培训公司获得了加拿大卫生部的认证，到10月份将为加拿大政府生产1万台呼吸机。呼吸机将被分发给全国各地的医院。THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson

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