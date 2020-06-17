加拿大少年儿童运动量不足但上网时间过长。（Sean Gallup/Getty Images)

加拿大少年儿童运动量不足而上网时间过长

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月17日（星期三）17:49

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一份刚刚公布的报告说，加拿大少年儿童（5-17岁）的运动量严重不足而上网时间超标。如果按ABCD评分制打分的话，他们的平均得分是F。

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这份报告由促进青少年养成良好习惯的全国性非营利组织ParticipAction撰写。报告说，只有20%的加拿大少年儿童遵守了每日活动指南的三个建议：每天进行1小时中等强度到高强度的运动；每天上网娱乐时间不超过2小时；每天保证8到11个小时（视年龄而定）的睡眠。

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39%的少年儿童达到了每日运动量。但是这个比例和十年前相差无几。

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参加这项研究的东安大略儿童医院研究人员让-菲利普.夏普（Jean-Philippe Chaput）对这个结果感到失望。他说，过去十年来，关于少年儿童运动量的数据几乎没有变化。现在大家对什么是良好生活习惯了解得比过去多了，但就是不照着做。尤其让他担心的是少年儿童宅家上网的时间，因为上网时间过长不仅影响睡眠，也影响精神健康。

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根据这份报告披露的数据，超过一半（53%）的加拿大11岁孩子有自己的手机。在12岁孩子当中，这个比例上升到69%。

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三分之一的少年把自己的手机或平板带上床。

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六到十年级的学生平均每天上网4.6小时。

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（Radio-Canada, Diane Sauvé）

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