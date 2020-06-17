加拿大没能赢得联合国安理会非常任理事国席位

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星期三（6月17日）联合国大会举行投票，选举两个新的安理会非常任理事国。挪威获得130票，爱尔兰获得128票。加拿大获得108票。由于排在前面的两个国家票数均超过三分之二，因此不需要进行第二轮投票。加拿大落选。

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这是加拿大十年来第二次角逐安理会非常任理事国席位失败。保守党领袖希尔（Andew Scheer）立刻在推特上发文，称这是加拿大总理特鲁多的 “又一个外交失败”。

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上一次加拿大角逐失败是在保守党执政的2010年。

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一百多个加拿大和其他国家的知名人士和团体几个星期前发表请愿书，呼吁联合国成员不要投票给加拿大，称加拿大出口军火、参加北约军事行动等行为使它不能被视为国际和平力量，因此不够资格。在这封请愿书上签名的加拿大知名人士包括环保人士大卫.铃木和左翼政党魁北克团结党创始人阿米尔.卡迪尔（Amir Khadir）。加拿大全国工会联合会也在请愿书上签了名。

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加拿大曾六次担任安理会非常任理事国，最后一次任期是在1999-2000年。除了五个常任理事国以外，安理会有十个非常任理事国，任期两年。

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（RCI with Radio-Canada，CBC News）

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