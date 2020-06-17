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2020年6月17日星期三，北京，一名男子抱着一名戴着口罩的儿童。据官方媒体报道，周三，中国首都取消了超过60%的商业航班，并提高了冠状病毒爆发的警戒级别。(AP Photo/Ng Han Guan)

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