夏天防疫不少加拿大人更喜欢面具而不是口罩

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在COVID-19病毒肺炎疫情刚刚开始在加拿大泛滥时，在公共场合戴口罩还容易让人侧目，更不要说戴上防护面罩出门了。

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潮流变了

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现在随着公共卫生当局改变说法，不但鼓励人们在公共场合戴口罩、在许多情况下甚至强制要求人们戴口罩，这些都导致加拿大人在公共场合戴口罩已很普遍。

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但随着夏天的到来，在三十摄氏度的气温下戴口罩很不舒服，再加上餐饮业开始重新营业，戴口罩在餐馆吃饭很困难，于是原本只在医院使用的塑料防护面罩开始受到老百姓的欢迎。

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许多人觉得戴防护面罩不但要凉快些，而且呼吸比戴口罩容易，讲话别人也容易听清楚，还能提供更好的防疫保护。因为面罩同时保护到了眼睛、鼻子和嘴部。塑料面罩的另一个好处是容易清洗、可以重复使用。

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面罩的好处

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美国医学专家Michael Edmond在美国医学学报上发表文章指出，戴口罩主要是保护别人、而戴面罩才是保护自己，而且是同时保护眼、鼻、嘴三个COVID-19病毒最容易侵入的人体部位。

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加拿大安大略省汽车零件制造商Aurora公司疫情一开始就拿出一大块产能生产防护面罩。该公司正在与加拿大一个主要零售连锁店讨论销售协议，开始面向零售市场销售。将先从网上销售开始，如果销售势头好，会开始在实体商店销售防疫面罩。

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不依靠外国

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此外，一开始主要为政府下属的医疗行业提供防护面罩的安大略省Canadian Shield公司也开始面向普通民众提供防护面罩。

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Canadian Shield公司在4月份接到加拿大联邦政府1千万个防护面罩的订单后迅速扩大生产规模，把雇员人数从10人猛增到270人。在生产规模足够跟上政府的采购规模和速度之后，该公司开始向零售市场提供其防护面罩产品。

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加拿大已经具有自己的防疫面罩供货能力，完全可以不依赖国外供货商。

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在COVID-19病毒肺炎疫情刚开始时，加拿大在采购口罩、手套、防护服和防护面罩等防疫用品时几乎全部依靠外国供应商。不但处处仰人鼻息、价格被哄抬、而且还常常拿不到货，可以说是吃够了苦头。

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加拿大学到的教训是，在危机期间加拿大根本不要奢望供应链上的供货商会高看加拿大一眼，要想保证加拿大有稳定可靠的医疗防护用品的供应只有靠加拿大在本国建立自己的生产设施。

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口罩可以做的新潮、可以做得时装，在这方面防护面罩似乎是劣势，但已经开始有设计师在新潮和时髦方面下功夫，推出了一些样子吸引人的面罩。

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分析师们认为，虽然口罩的销量仍然会远远超过防疫面罩，但在一些领域防疫面罩已经显示出自己的优势。比如幼儿园和小学校等教育行业、零售业、餐饮业、理发业等与顾客近距离接触的服务业，等等。

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RCI with Dianne Buckner • CBC News

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