(Alvaro Calvo/Getty Images)

新冠疫情中，把病毒带回家的加拿大养老院护工

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月17日（星期三）16:34
更新 2020年6月17日（星期三）18:48

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

65岁的玛罗莱斯（Felicidad Maloles）是安大略省众多在养老院感染新冠病毒的护工之一。她在4月下旬的时候开始发烧，确诊后在家里隔离治疗。她把自己关在一个房间里，每天家人做好饭以后给她端来放在门口。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是隔离开始得太晚了。几天后，她的丈夫、69岁的托雷斯（Danilo Torres）也开始不舒服。他一开始没有在意，症状迅速加重。4月27日这一天，他被家人送进了医院，当天就进了重症监护室。一个月后，他在医院里去世。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

玛罗莱斯在接受CBC记者Lauren Pelley采访时忍着眼泪说：“我们都没能好好告别。” 他们在一起生活了四十年。托雷斯入院那天是她最后一次见到丈夫活着的样子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

更让她自责的是，杀死丈夫的病毒是她带回家来的。“如果我没有感染，他可能就不会死。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

玛罗莱斯在安大略省沃恩市的一家养老院工作了十五年。那里发生了严重的群聚性感染，到目前为止已有70多人确诊，11人死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在玛罗莱斯拿给记者看的老照片上，比妻子高出一个头的托雷斯总是用手揽着她的肩膀或环住她的腰。玛罗莱斯总是喜笑颜开。那是他们刚从菲律宾移民到加拿大的时候，两个人都年轻、好看，生气勃勃。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是他们的生活里也少不了烦恼。几年前，托雷斯骑自行车外出时被一辆车撞倒，自那以后落下了头晕的毛病，还患了抑郁症。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

因此他退休后很少出门，而玛罗莱斯早出晚归。这也是为什么她认定是自己把病毒传给了丈夫。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

托雷斯在家里喜欢打理花园。他几年前种下的芍药这几天正在盛开。看着那些粉红的花朵，玛罗莱斯哭了。以后这些花草，以及所有其他的事，都落在她的肩上了。她说：“我不知道以后怎么办。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省护工弗哈拉-卢西

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

弗哈拉-卢西（Amoti Furaha Lusi）是五个孩子的母亲。疫情在加拿大开始时，她刚怀上第六个孩子，她丈夫伊瓦拉（Désiré Buna Ivara）的博士论文正在收尾。一家人住在蒙特利尔郊外的一个小城。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她是蒙特利尔西岛一家养老院的护工。3月份的时候，她的一个同事出现了新冠肺炎症状。她感到担心，去找了自己的主管。当时魁北克省的个人防护用品短缺，养老院的护工们有时不得不用餐巾纸充当口罩。她害怕自己感染，再把病毒传给家里的丈夫和孩子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

她后来在接受CBC记者Jaela Bernstien采访时说，她的担心没有得到院方的重视，却很快变成了现实。先是她感染了病毒，接下来，伊瓦拉和五个孩子无一幸免。伊瓦拉的病情很快加重，在5月20日去世。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一些热心的蒙特利尔市民和弗哈拉-卢西所在的工会发起众筹，到目前为止已收到超过11万加元的捐款。弗哈拉-卢西感激地说，捐款的人和她家素不相识，是上帝打动了他们的心。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是她也表示，再多的钱也不能让时间倒转，让丈夫回到她和孩子们身边。她希望公众了解护工的遭遇和每天的风险。“我们遭受了这么大的痛苦。仅仅是因为某些人的漫不经心，我丈夫就送了命，这让我难以接受。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News, Lauren Pelley, Jaela  Bernstien, Isaac Olson)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新冠疫情中，加拿大养老院里的生离死别

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
文章分类：健康社会
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

由于不可控的因素，我们将无限期关闭评论。 我们的社交网络仍然开放并欢迎您的参与。
﻿

黑人历史

COVID-19时期的生活

分类检索

栏目

作者

Radio-Canada.ca CBC.ca
100 jours plus tard, que retenir de la COVID-19?Comment interpréter la défaite du Canada à l’ONU?Les commandes de vaccins contre la grippe revues à la hausseMort de Rayshard Brooks à Atlanta : un policier accusé de meurtre qualifiéBolton accuse Trump d'avoir demandé l'aide de la Chine pour être rééluLe Canada, première destination pour la réinstallation des réfugiésLe patron d’Airbus Canada souhaite un plus grand appui du fédéral à l’aéronautiqueLa rivalité MacKay-O'Toole monopolise le débat en français du PCCInquiétudes au Manoir Liverpool : le CISSS qualifié de « juge et partie »COVID-19 : l'Ontario envisage de permettre la « bonne foi » comme défense en cour
Trudeau government must stand up against Trump's escalating attacks on International Criminal CourtCanadian Museum for Human Rights employees say they were told to censor gay content for certain guestsThe Conservative leadership candidates have a lot in common on policy — and some interesting differencesThe Cyclone chopper crash probe could lead the military to some uncomfortable conclusionsThe good-cop approach: Washington goes the gentler route on police reformQuibi: Why the $2 billion video app is failingTrudeau government passes confidence test with support from New DemocratsTaking Kaepernick's lead, Black athletes increasingly forcing change in pro sportsNDP Leader Jagmeet Singh booted from Commons for calling Bloc MP a racistNew NAFTA takes effect next month. U.S. is already threatening legal challenges