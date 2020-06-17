重大突破：英国发现一种药物，可把新冠重症患者死亡率降低 35%

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英国的研究人员表示，初步实验的结果证明，有一种药物可以明显提高新冠重症患者的存活率，这是一种名为地塞米松（Dexamethasone）的类固醇药物，可把重症患者的死亡率减少三分之一以上。

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英国的研究人员于周二（6月16日）宣布了这一结果，并表示将很快在学术杂志上发表正式论文。

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把上呼吸机患者的死亡率降低了 35%

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这项研究是一项严格的大型测试，由牛津大学研究人员组成的研究团队随机抽选了 2104 名重症患者使用该药物进行治疗，把这些患者的情况与接受常规治疗、没有使用该药物的 4,321 名重症患者进行比较。

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这种药物可以口服，也可以通过静脉注射注入病人体内。

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研究发现，该药物把需要呼吸机治疗的患者的死亡率降低了 35％，把需要氧气治疗的患者的死亡率降低了 20％，但对于症状较轻的患者，这种药物则没有多少作用。

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挽救无数生命

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上述研究团队的负责人是牛津大学 ( University of Oxford) 的教授彼得·霍比（Peter Horby），他在一份声明中说：

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这是一个非常令人振奋的结果，对那些需要氧气和呼吸机治疗的严重患者来说，他们的生存率会大大提高，因此，地塞米松现在应该成为对这些患者的标准治疗方法。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着说：

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地塞米松价格便宜，容易得到，可以立即开始使用，能够在全世界范围内挽救生命。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

针对这一新突破，一直以支持科学研究为使命的英国慈善机构惠康（Wellcome）中心的尼克·坎马克（Nick Cammack）也表示，虽然该药物只能抢救重症患者，但这意味着将可以在全球挽救无数的生命。

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尼克·坎马克说：

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现在必须把地塞米松立即发放到全世界成千上万的重症患者那里，它价格实惠，易于制造，可以很快加速生产，而且治疗只需要很少的剂量。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

英国伯明翰大学（University of Birmingham）的临床药理学名誉教授罗宾·费尔纳（Robin Ferner）也表示：

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我们希望这些结果所依据的数据能尽快发表，以便医生们可以放心地用这种药物来治疗新冠重症患者。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

地塞米松

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地塞米松（Dexamethasone，简称 DXMS）是一种人工合成类固醇，于1957年首次合成，已经有超过 60 年的药史，一直用于减轻多种疾病的炎症，包括各种发炎病症和某些癌症。

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自1977年以来，这种药物就被被列入《世界卫生组织基本药物标准清单》，这是一种无专利而且价格低廉的药物，是公卫体系必备的基本药物之一，在大多数国家都能轻易获得。

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世卫组织祝贺：这是第一种能降低新冠患者死亡率的治疗方法

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英国的研究人员已经向世界卫生组织提供了有关试验的初步结果，世界卫生组织表示，期待着收到完整的数据分析，并将协调整合分析。

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世卫组织还表示，将据此更新临床指南，明确在治疗新冠患者时使用这一药物的方式和时间。

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世界卫生组织总干事谭德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus ）说：

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这是第一种被证明可以降低需要氧气或呼吸机支持的新冠患者死亡率的治疗方法。这是个好消息，我祝贺英国政府、牛津大学以及英国的许多医院和患者，他们为实现这一挽救生命的科学突破做出了贡献。 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

截止到 6 月17日，新型冠状病毒已经在全球范围内夺走了 45 万人的生命。

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（CBC）

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