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魁省本周遭遇今年第二波热浪，周五气温可能破纪录

作者 黎黎 |
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发表 2020年6月17日（星期三）10:47

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魁北克省正在遭遇今年的第二次热浪来袭。

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根据加拿大环境部的最新预测，在蒙特利尔市，从星期三到星期五（6月17日 –  21日），最够气温将都在 30°C 以上。

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魁北克市也将陷入热浪，星期三到星期五的气温均应超过 30°C，魁省的其他较大城市，包括加蒂诺、萨格奈、舍布鲁克（Gatineau, Saguenay, Sherbrooke）在内，气温都会处于类似水平。

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这么早已两次热浪很少见

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加拿大环境部的气象学家弗雷德里克·布雷（Frédérick Boulay）表示：

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这么早有两次热浪是非常罕见的，有时候我们整个夏天只有一次热浪，有的夏天甚至一次热浪都没有。

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本周五气温可能破纪录

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气象学家弗雷德里克·布雷还表示：

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对于魁北克市和蒙特利尔市来说，有可能在星期五（6月19日）打破当日的气温记录。

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魁北克市在 2016年的 6月19日气温达到 30.6°C，创下了77年以来的当日最热记录，根据目前的预测，魁北克市本周五的气温应达到32°C。

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幸运的是，今后这几天的湿度不会很高。

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弗雷德里克·布雷说：

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虽然这几天天气会很热，但空气不是那么潮湿，所以不会让人感到太闷。

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关注老人

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PHOTO : AFP/GETTY IMAGES / BRUNO FERRANDEZ

在热浪来袭时，饱受新冠疫情打击的老人院 CHSLD 再度成为社会关注焦点。

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许多老人院建筑年代早，设施陈旧，没有空调，连续高温天气给老人带来危险。

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魁省卫生机构呼吁人们在炎热天气中细心观察和留意老人的状况。

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（Radio-Canada）

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