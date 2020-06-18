人们在加拿大温哥华参加COVID-19大流行期间的毕业游行

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2020年6月17日，星期三，人们在加拿大温哥华参加毕业游行时，排队为温莎中学的高中毕业生欢呼。加拿大和世界各地的许多高中毕业生正在寻找新的方式来庆祝他们在COVID-19大流行期间的毕业。THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward

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