加拿大广播公司土著主持人因不能畅所欲言而辞职

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加拿大联邦政府资助的国营媒体加拿大广播公司在育空特区白马市的晨间广播节目主持人Christine Genier宣布辞职。

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在6月8日星期五其晨间广播节目快结束时，Christine Genier用了4分钟的时间解释了她要离开加拿大广播公司的原因。

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Christine Genier说，作为加拿大纳税人资助的国营媒体，加拿大广播公司雇用的土著人和黑人的数量少得可怜、低得不成比例。而作为加拿大广播公司旗下的记者，她受到CBC记者规则的约束很难在节目中公开讲述作为土著人女性自己的观点和看法，甚至在自己社交媒体网页上表达对敏感政治和社会问题的看法也不行。加拿大广播公司这些限制记者言论自由的做法是不利于社会进步的。

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Christine Genier在节目结束后更新的脸书网页上说，她在6月8日广播节目结束后15分钟就向加拿大广播公司管理层提交了辞职。

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