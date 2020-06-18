加拿大议会预算官：联邦赤字可能达到2560亿加元

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加拿大议会预算官伊夫·吉鲁（Yves Giroux）于星期四（6月18日）早上发布了一份新报告，报告表示，由于 COVID-19 疫情，今年的联邦政府赤字可能达到 2560 亿加元。

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这份报告说，得出这一结果，是基于对联邦政府在疫情期间紧急援助总支出的估算为 1,690 亿加元，并加上对经济产出历史性下降的考虑。

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伊夫·吉鲁（Yves Giroux）预测，2020 年加拿大的经济可能萎缩 6.8％，将是自1981年以来最疲弱的表现。

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比4月的报告乐观

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加拿大广播公司报道说，今天新出炉的整体赤字数据，比预算官之前的预测只高出了 38 亿加元，伊夫·吉鲁的报告称，这是由于经济前景在改善，从而抵消了一些新的支出。

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今年 4 月 30 日，议会预算官曾发布一份预测报告，报告说，由于 COVID-19 疫情大爆发，今年的联邦赤字可能达 2521 亿加元，当时这份报告警告说，如果采取紧急措施的时间比计划的更长，则联邦政府的赤字数字会更高。

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4 月底，议会预算官伊夫·吉鲁（Yves Giroux）的团队还预计，今年加拿大经济将萎缩 12％，现在，他们把萎缩幅度下调到 6.8%。

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属于预测

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加拿大议会预算官伊夫·吉鲁（Yves Giroux）星期四（6月18日）强调，这些数字是基于许多可能情况的推测，并不是确定的估算。

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在议会预算官发布这份报告的前一天，加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）承诺，将于 7 月 8 日就联邦政府的财政现状提供一个概述说明。

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（CBC ）

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