受疫情影响，加拿大三大国家博物馆员工同意降薪20%以避免裁员

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位于加拿大首都渥太华的三个国家博物馆的员工同意用停薪休假或每周工作4天的方式来避免裁员。他们因此受到的损失相当于工资减少20%。这三个博物馆是加拿大科技博物馆，加拿大农业与食品博物馆和加拿大航天博物馆。它们都隶属加拿大联邦政府。

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因受疫情影响，位于渥太华的所有博物馆自3月13日至今一直关闭。联邦博物馆管理机构负责人泰西耶（Chrisitina Tessier）说，自三月中旬至八月底博物馆将有大约7百万加元的资金缺口。这段时间涵盖安大略省学校春假和夏季，原是博物馆的高峰季节。

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博物馆员工所属的工会加拿大公共服务联盟（PSAC）和管理方共同协商后提出了这个方案。工会会员本星期一投票表决，接受了该方案。

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但是工会的首都地区副主席希拉斯（Alex Silas）表示，如果博物馆可以享受联邦薪酬支出补贴，员工就不需要作出这个牺牲。

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联邦机构和企业没有资格申请加拿大政府向企业和非营利机构提供的薪酬支出补贴。

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（CBC News, Julie Ireton）

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