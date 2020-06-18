新民主党领袖辛格因骂人是种族主义者被赶出议会

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星期三，加拿大新民主党领袖辛格因指责一位魁北克党团议员是种族主义者、而且拒绝为该言论做出道歉，被议会议长下令逐出议会大厦、并在一天之内不得返回议会。

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在星期三的议会会议中，对新民主党提出的加拿大皇家骑警存在系统性种族歧视问题的动议只有魁北克党团的一位议员拒绝投支持票，没有能够得到议会对其动议全体一致支持的新民主党领袖辛格气愤的指责魁北克党团议员Alain Therrien是种族主义者。

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魁北克党团议会党鞭Claude DeBellefeuille对辛格的这一言论表示不满和反对，说仅仅因为议员表达了不同的见解就被骂为是种族主义者，这是加拿大议会不能接受的行为。

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在辛格拒绝为其言论做出道歉的情况下，议会议长Anthony Rota下令把新民主党领袖辛格逐出议会、在星期三结束之前不得返回议会。

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在星期三晚些时候举行的记者招待会上，辛格被记者追问他在议会大厦之外，也就是没有议员言论免罪特权的情况下，是否仍然会重复对魁北克党团议员Alain Therrien种族主义者的指责；辛格不但给出了肯定的回答，而且说任何人投票反对承认加拿大皇家骑警存在系统性种族歧视问题、就都是种族主义者。

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RCI with Peter Zimonjic • CBC News

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