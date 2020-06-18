滥用公款：魁北克省北岸公共卫生部门高价购买石英办公桌

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

魁北克省北岸的公共卫生与社会服务中心（CISSS）本周引起媒体关注，却罕见地非关疫情，而是为了一套桌椅。魁北克省公民保护专员的一份报告说，该中心耗资38000加元购买一张石英会议桌，35000加元购买35把皮制扶手椅，属于滥用公共资金的行为。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这套桌椅是北岸CISSS2017年为七岛市的一个办公室购买的。同时购入的还有一套91000加元的视听设备。但是公民保护专员的报告说，这笔支出不属于滥用公共资金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

北岸CISSS购入桌椅和视听设备后，一名该中心的官员向公民保护专员办公室举报了这件事。中心主任马克.弗尔丹（Marc Fortin)被要求重新学习有关规定。他在接受媒体采访时承认，那张桌子确实贵得有点离谱。如果再遇到同样的事，他会更严格地审批。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（Radio-Canada, Marlène Joseph-Blais)

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada