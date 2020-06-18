特鲁多承诺7月8日告诉加拿大人财政收支情况

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加拿大联邦自由党政府总理特鲁多证实，其财政部长莫尔诺将在7月8日星期三向议会提交简略版财政收支报告。

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财政部长莫尔诺把这一即将公布的财政收支报告称为联邦政府财政状况的“快照”。

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由于COVID-19病毒肺炎今年三月份开始在加拿大泛滥，特鲁多政府没有按期公布其少数党政府的第一个年度预算，甚至没有提供在两次预算之间的财政收支报告。自那以后，特鲁多政府就受到越来越大的压力要其向议会尽快提交预算、至少要尽快提交财政收支报告。

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而对于这些压力，自由党政府总理特鲁多和财政部长莫尔诺的回复都是在目前万事不断变化的情况下无法制定年度预算，就是提供财政收支报告也只能是粗线条的概略情况，因为无法预期半年、一年、或几年后加拿大的经济情况。

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加拿大联邦议会官方反对党保守党指责特鲁多自由党政府找各种借口不公布预算、也不公布详细的财政收支报告是为了掩盖其漫无目的乱花纳税人金钱的不称职行为。

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联邦议会另一反对党魁北克党团则指责自由党政府故意把公布财政收支报告的日期选在加拿大人夏季度假这个没什么人关注新闻的时期。

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RCI with David Cochrane • CBC News

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