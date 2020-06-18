疫情下如何乘飞机或开车旅行才安全

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每年的6月底到8月中旬是加拿大人夏季度假旅行的高峰季节。在加拿大全国各地COVID-19病毒肺炎疫情普遍缓解的情况下，已经居家隔离3个月的加拿大人中有不少忍不住要出去旅游散散心、放松放松。

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那么，在COVID-19病毒肺炎疫情虽然缓解但仍然存在的情况下，如何乘飞机或开车旅行才安全呢？加拿大广播公司记者请医疗健康领域的专家对这个问题进行了解答。

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首先需要知道的是，加拿大一些省份仍然有防疫措施禁止外省人进入本省地域旅游。比如新布伦瑞克省、纽芬兰省、爱德华王子岛省，和加拿大北方三个特区育空、努纳武特和西北特区。所以在出门旅游前先要了解哪些省份仍然不让游客进入。

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其次，如果必须要离家外出旅游，开车是比乘飞机或坐火车要安全的旅游方式，前提是一道乘车的是家里人或没有感染COVID-19病毒的朋友圈内的人。

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安大略省传染病专家Dr. Sumon Chakrabarti医生指出，乘飞机、火车或大巴车旅游是长时间呆在人员众多、环境狭小的封闭空间内，保持社交距离的防疫措施无法得到落实，所以被感染COVID-19病毒的机会就比自己和家人开车旅游高出许多。

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当然，乘飞机、火车和大巴车旅游时戴口罩、戴面罩、勤用酒精消毒液洗手可以降低感染COVID-19病毒的风险。

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RCI with Ania Bessonov, Andrew Culbert • CBC News

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