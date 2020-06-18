英国伦敦唐宁街法国总统访问伦敦

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2020年6月18日，星期四，英国伦敦唐宁街。法国总统访问伦敦，庆祝戴高乐将军对法国人民的“呼吁”80周年。戴高乐呼吁抵抗二战期间德国对法国的占领。(AP Photo/Frank Augstein, pool)

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