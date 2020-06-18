魁北克省从6月22日起允许健身房和室内游泳池有条件重新开放

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魁北克人不久将可以重新使用健身房、室内游泳池等室内的运动设施。

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6 月 22 日重启室内运动设施

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魁北克省负责体育事务的部长伊莎贝尔·夏雷（Isabelle Charest）在周三（6月17日）宣布了这一消息，她说，魁省将允许这些室内的运动设施于 6 月 22 日重新开放，但各设施需要遵守两米间距等卫生规定。

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她说：

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健身房必须遵守魁省有关室内一次最多 50 人的限制，同时要让成员们保持距离，并确保对运动器械的不断消毒和清洁。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

伊莎贝尔·夏雷还表示，目前各个体育联合会都在制定自己的规定，以确保遵守省的卫生指令。

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运动对身心有巨大好处

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魁北克省的公共卫生官霍拉西奥·阿鲁达（Horacio Arruda）医生说：

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体育运动对人的身体健康和心理健康都能带来 “巨大的” 好处，人们应该多运动，同时继续遵守公共卫生准则。 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

随着对室内健身房和游泳池的解禁，魁北克省放开了对几乎所有体育和娱乐活动的禁令。

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5 月 20 日，魁北克省首先解封了高尔夫、网球、骑马、皮划艇、攀岩、远足等户外运动，然后，在 6 月初，魁省又取消了对户外团体运动（如足球、棒球）的禁令。

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（CBC，Radio-Canada）

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