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2020年6月16日，星期二，乌拉圭，蒙得维的亚，年轻人在公园打篮球。乌拉圭的生活正在慢慢恢复正常，而拉丁美洲仍在与COVID-19的战斗中。在只有三例确诊病例的蒙得维的亚，企业几周前重新开门营业。(AP Photo/Matilde Campodonico)

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