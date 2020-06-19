(AP Photo/David Zalubowski)

加拿大四月份零售业销售额暴跌，但网店利润飙升

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2020年6月19日（星期五）18:21

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加拿大统计局星期五公布的数据显示，由于受新冠疫情影响，加拿大四月份的零售业销售额减少了26.4%。如果和三月份一起计算，加拿大零售业的销售额比疫情前减少了三分之一还多。

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自三月中旬开始，加拿大各省先后关闭除食品店和药店等民生必需以外的所有商店。销售额降幅最大的是机动车及配件（44%），家具（51%），服装（70%）和汽油（32%）。

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但是开设或扩大了网店的零售商却大赚了一笔。四月份的网店销售额增加120%，达到34亿加元，占四月份零售额的十分之一，为有记录以来最高份额。而且亚马逊由于总部设在美国，没有被计算在内。

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财经分析人士说，这些数据显示加拿大人的消费模式自疫情以来发生了很大改变。

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（CBC News, Pete Evans）

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