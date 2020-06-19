(Darryl Dyck/The Canadian Press)

新冠智能跟踪：加拿大将推出匿名新 app，安省首先试点

作者 黎黎 |
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发表 2020年6月19日（星期五）11:14
更新 2020年6月19日（星期五）12:15

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加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）星期四表示，加拿大即将在全国范围内推出一个匿名的新冠跟踪应用程序  – COVID Alert　（新冠警报），该应用程序可以对与新冠测试阳性者有过近距离接触的人发出警报。

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特鲁多在每日简报会上说：

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加拿大人可以自己决定是否下载这个应用程序，但下载的人越多，这个应用程序才越有效。

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他接着说，在加拿大，目前有超过 3000 万部智能手机可以使用这个应用程序，这意味着该应用程序应该可以保护很多人。

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加拿大开发的 App

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加拿大广播公司报道说，这个应用程序是由加拿大开发的，受到联邦政府的支持。

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COVID Alert（新冠警报）由加拿大开发 (COVID Shield)

开发方包括 Canadian Digital Service 、Ontario Digital Service 和BlackBerry，加拿大高科技公司 Shopify 的志愿者们也提供了协助，并采用了 Apple 和 Google 提供的蓝牙技术。

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联邦政府的新闻发布书称，这项技术的工作原理是，测试阳性者通过医疗机构提供的一个临时代码，把结果匿名上传到自己手机上的 COVID Alert 应用程序中。

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在过去14天内与之有过近距离接触的所有手机都会收到一条通知，告知用户你有感染 COVID-19 的风险，应该与卫生当局联系。

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智能跟踪

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公共卫生领域的官员一直强调，跟踪与感染者接触过的人，对其进行检测和隔离，对遏制病毒蔓延至关重要。

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加拿大的大多数省份都在依靠志愿者进行人工跟踪的艰苦工作，但卫生领域与智能技术公司的谈判已经进行了数周，以开发智能手机应用程序，加快跟踪的工作速度。

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加拿大大多数省份依靠志愿者进行疫情人工跟踪 / CBC

特鲁多上个月曾表示，联邦政府希望公开认可一款应用程序，并鼓励在全国范围内使用。

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个人隐私事宜

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毫无疑问，该追踪应用程序面临的一大挑战是隐私事宜。

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加拿大总理特鲁多说，联邦隐私事务专员参与了开发工作，开发过程中已经考虑了保护隐私的问题，因为政府知道，如果加拿大人担心自己的隐私，他们将不会使用该应用程序。

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特鲁多还表示：

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下载该应用程序完全是自愿的，它是匿名化的，不会共享或存储任何个人信息。

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他还说，COVID Alert  是一种很简单的措施，而且不会消耗太多电池，随着一切社会活动在重启，这一措施将有助于保证卫生安全。

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特鲁多说下载 COVID Alert 应用程序纯属自愿 (Darryl Dyck/Canadian Press)

保守党议员米歇尔·雷姆佩尔·加纳（Michelle Rempel Garner）对此提出了质疑，她在 Twitter 上发推说：

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加拿大的数据隐私问题多年来没得到解决，你能信任特鲁多的这个应用程序，向这个 App 提供自己（健康、行踪、联系方式等）的数据吗？

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安大略省 7 月起试点

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安大略省将首先对该应用程序进行试点，安省的官员表示，希望该应用程序从7 月 2 日起开始运行。

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安大略省省长道格·福特（Doug Ford）敦促安省居民们进行下载，以帮助阻止 COVID-19 的传播。

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联邦政府表示，正在与所有省份合作，希望能在全国推出 COVID Alert，更好地应对有可能出现的第二波疫情。

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英国 6 月18日也宣布，将使用类似的新冠跟踪应用程序。

（CBC）

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