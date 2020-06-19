加拿大最高法院首席大法官呼吁司法界多元化

在美国警方暴力执法导致黑人死亡的事件引发的西方国家抗议种族歧视和警察暴力的示威浪潮此伏彼起的情况下，加拿大联邦最高法院首席大法官Richard Wagner呼吁加拿大的司法系统多元化。
加拿大最高法院首席大法官Richard Wagner在星期四举行的记者招待会上表示，所有加拿大人都应该能够从加拿大司法系统看到自己的代表性，应该感到自己不是被司法体系排除在外的局外人。
这位加拿大最高法院首席大法官还特别指出，越来越多的人认识到，包括加拿大最高法院在内的各级法院应该反映出加拿大社会构成的变化。
不过，当记者追问加拿大司法系统中是否存在系统性种族歧视的问题时，最高法院首席大法官Richard Wagner没有给出直接的回答；而是说法官的工作是对具体案件依据事实做出裁决、对更广泛的社会问题的价值判断应该由民选议员等其他人士做出。
加拿大黑人律师协会主席Lori Thomas对加拿大最高法院首席大法官拒绝承认加拿大司法界存在系统性种族歧视的问题表示失望，认为不承认加拿大司法系统存在系统性种族歧视问题就等于是放任种族歧视问题继续存在。
虽然现在加拿大各级法院的法官中，女性、土著人、有色人种少数族裔、同性恋双性恋和变性人群体都有了代表性，但有些弱势群体的法官人数与法官总数相比，其比例仍然低于该群体占加拿大总人口的比例。
比较明显的例子是土著人法官数量过低，而且加拿大最高法院中从来没有土著人被任命为最高法院大法官。
RCI with Kathleen Harris • CBC News
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