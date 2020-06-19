努纳武特特区把7月9日设为全区新法定假日

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加拿大北部的努纳武特地区从今年开始新增了一个全区法定假日，这就是7月9日的努纳武特日。

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1993年7月9日，加拿大联邦议会通过了努纳武特土地所有权法案，这为努纳武特特区的成立奠定了基础。

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1999年努纳武特从原来的西北特区中独立出来成为加拿大第三个特区，努纳武特特区。该特区人口中85%是因纽特人。

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7月9日原来也是假日，但只是努纳武特特区政府下属的工作人员的法定带薪节日，而不是所有努纳武特打工者的法定假日。

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从今年7月9日开始，每年的这一天所有受努纳武特政府管辖的上班一族都可以享有一天的法定带薪假日，不管是特区政府雇员、公司企业的雇员、商店雇员、还是建筑工人。如果在这一天必须上班工作，则可以挣加班工资。

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但在努纳武特特区的联邦政府下属机构工作的雇员不受这一新法定假日的约束。

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努纳武特政府的估算数字显示，增加一个法定假日会给特区政府增加180万加元的开支负担，会给私营经济带来120万加元的新增开支负担。

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